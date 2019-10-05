، وزارة التعليم تحتفي غدًا بمعلميها في يومهم العالمي ،

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تشارك وزارة التعليم، غدًا الأحد، تحت رعاية الوزير، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، دول العالم الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم، تحت شعار "المعلمون الشباب: مستقبل المهنة".
وتتضمن احتفالية وزارة التعليم ورش عمل، وندوة تعريفية تؤكد من خلالها على دور المعلم وأهميته في صناعة وبناء أجيال المستقبل، وتستذكر عظم الرسالة التي يحملها، ويسهم فيها في مجالات التنمية الوطنية المختلفة.
كما تعكس من خلال الورش والفعاليات المقامة التطلعات المستقبلية التي تسعى الوزارة جاهدة من خلال معلميها للعمل على تطويرها؛ بما يحقق قيمة مضافة، ويحسّن من نواتج التعلم.
يذكر أن اليوم العالمي للمعلمين ينظم سنويًا، بتاريخ 5 أكتوبر منذ العام 1994، لإحياء ذكرى توقيع توصية اليونسكو ومنظمة العمل الدولية لعام 1966 بشأن أوضاع المدرسين.
وتضع هذه التوصية مؤشرات مرجعية تتعلق بحقوق ومسؤوليات المعلمين، ومعايير إعدادهم الأولى وتدريبهم اللاحق، وتوظيفهم، وظروف التعليم والتعلم.
وزارة التعليم وزير التعليم حمد آل الشيخ اليوم العالمي للمعلم
وزارة التعليم تحتفي غدًا بمعلميها في يومهم العالميعبدالحكيم شار الخليج 365 2019-10-05
تشارك وزارة التعليم، غدًا الأحد، تحت رعاية الوزير، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، دول العالم الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم، تحت شعار "المعلمون الشباب: مستقبل المهنة".
وتتضمن احتفالية وزارة التعليم ورش عمل، وندوة تعريفية تؤكد من خلالها على دور المعلم وأهميته في صناعة وبناء أجيال المستقبل، وتستذكر عظم الرسالة التي يحملها، ويسهم فيها في مجالات التنمية الوطنية المختلفة.
كما تعكس من خلال الورش والفعاليات المقامة التطلعات المستقبلية التي تسعى الوزارة جاهدة من خلال معلميها للعمل على تطويرها؛ بما يحقق قيمة مضافة، ويحسّن من نواتج التعلم.
يذكر أن اليوم العالمي للمعلمين ينظم سنويًا، بتاريخ 5 أكتوبر منذ العام 1994، لإحياء ذكرى توقيع توصية اليونسكو ومنظمة العمل الدولية لعام 1966 بشأن أوضاع المدرسين.
وتضع هذه التوصية مؤشرات مرجعية تتعلق بحقوق ومسؤوليات المعلمين، ومعايير إعدادهم الأولى وتدريبهم اللاحق، وتوظيفهم، وظروف التعليم والتعلم.
05 أكتوبر 2019 - 6 صفر 1441
05:58 PM
تحت شعار "المعلمون الشباب: مستقبل المهنة"
تشارك وزارة التعليم، غدًا الأحد، تحت رعاية الوزير، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، دول العالم الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم، تحت شعار "المعلمون الشباب: مستقبل المهنة".
وتتضمن احتفالية وزارة التعليم ورش عمل، وندوة تعريفية تؤكد من خلالها على دور المعلم وأهميته في صناعة وبناء أجيال المستقبل، وتستذكر عظم الرسالة التي يحملها، ويسهم فيها في مجالات التنمية الوطنية المختلفة.
كما تعكس من خلال الورش والفعاليات المقامة التطلعات المستقبلية التي تسعى الوزارة جاهدة من خلال معلميها للعمل على تطويرها؛ بما يحقق قيمة مضافة، ويحسّن من نواتج التعلم.
يذكر أن اليوم العالمي للمعلمين ينظم سنويًا، بتاريخ 5 أكتوبر منذ العام 1994، لإحياء ذكرى توقيع توصية اليونسكو ومنظمة العمل الدولية لعام 1966 بشأن أوضاع المدرسين.
وتضع هذه التوصية مؤشرات مرجعية تتعلق بحقوق ومسؤوليات المعلمين، ومعايير إعدادهم الأولى وتدريبهم اللاحق، وتوظيفهم، وظروف التعليم والتعلم.
، وزارة التعليم تحتفي غدًا بمعلميها في يومهم العالمي ،
المصدر : الخليج 365
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