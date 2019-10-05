، "الدفاع المدني" يحذر من بطون الأودية ومجاري السيول في الطائف ،

محمد بن مسعود - الدمام - تنبيهات بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة حتى 8 مساءً

شهدت الطائف هطول أمطار رعدية متوسطة، اليوم، أسهمت في تلطيف الأجواء، فيما كانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد أوردت اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، ونشاط في الرياح السطحية، مع تدنٍّ في مدى الرؤية على "الطائف، ميسان، الشفا، والأجزاء المجاورة"، ابتداءً من الساعة الثالثة مساءً إلى الساعة الثامنة.

وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف العميد ناصر بن سلطان الشريف، إنه "يهيب وإدارته بالمواطنين والمقيمين أخذ الحذر والحيطة من الأخطار المصاحبة لهطول الأمطار"، موصياً بعدم النزول في بطون الأودية ومجاري السيول، سائلاً المولى عز وجل أن يجعلها أمطار خيرٍ وبركة.الطائف الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف ناصر الشريف بطون الأودية مجاري السيول أمطار