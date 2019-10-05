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شكرا لقرائتكم ولي عهد دبي: مملكة الخير هي شريكنا الأول عربياً.. شراكة نعتز بها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
ولي عهد دبي: مملكة الخير هي شريكنا الأول عربياً.. شراكة نعتز بها
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، إن السعودية هي الشريك الأول للإمارات عربيًا.
وأضاف ولي عهد دبي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر” : ”السعودية شريكنا الأول عربيًا، ونعتز بهذه الشراكة مع الأشقاء في مملكة الخير”.
جاء ذلك خلال إعلانه أرقام تجارة إمارة دبي الخارجية غير النفطية، والتي سجلت نمواً في النصف الأول من عام 2019 الحالي بنسبة 5%، لتصل إلى 676 مليار درهم.
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