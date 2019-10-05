محمد بن مسعود - الدمام - أكد أن واشنطن تعمل على خفض التصعيد في المنطقة

في موقف سيضاعف تضييق الخناق على أنقرة، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أثناء زيارة لأثينا اليوم (السبت): "إن تنقيب تركيا على نحو غير قانوني في البحر الأبيض المتوسط عن الغاز غير مقبول".

وأضاف "بومبيو": "نريد التأكيد على أن هناك قواعد تحكم عمليات التنقيب العالمية عن موارد الطاقة في البحر المتوسط، ولا يمكن لأي بلد أن تبقي أوروبا رهينة"، وفقاً لـ"رويترز".

وكشف الوزير الأمريكي عن أن بلاده أبلغت الأتراك أن التنقيب غير القانوني أمر غير مقبول، وستواصل اتخاذ خطوات دبلوماسية للتأكيد على ممارسة الأنشطة المشروعة.

وأكد أن واشنطن تعمل على دفع جميع الأطراف لخفض التصعيد والبحث عن النتائج المقبولة من الجميع.

وأعرب "بومبيو" أيضاً خلال اجتماعاته مع مسؤولين من الحكومة اليونانية، عن قلقه بشأن الاستثمارات الصينية في البنية التحتية.أكد أن واشنطن تعمل على خفض التصعيد في المنطقة

"بومبيو": تنقيب تركيا عن الغاز في "المتوسط" غير مقبول

الخليج 365- الرياض

في موقف سيضاعف تضييق الخناق على أنقرة، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أثناء زيارة لأثينا اليوم (السبت): "إن تنقيب تركيا على نحو غير قانوني في البحر الأبيض المتوسط عن الغاز غير مقبول".

وأضاف "بومبيو": "نريد التأكيد على أن هناك قواعد تحكم عمليات التنقيب العالمية عن موارد الطاقة في البحر المتوسط، ولا يمكن لأي بلد أن تبقي أوروبا رهينة"، وفقاً لـ"رويترز".

وكشف الوزير الأمريكي عن أن بلاده أبلغت الأتراك أن التنقيب غير القانوني أمر غير مقبول، وستواصل اتخاذ خطوات دبلوماسية للتأكيد على ممارسة الأنشطة المشروعة.



وأكد أن واشنطن تعمل على دفع جميع الأطراف لخفض التصعيد والبحث عن النتائج المقبولة من الجميع.

وأعرب "بومبيو" أيضاً خلال اجتماعاته مع مسؤولين من الحكومة اليونانية، عن قلقه بشأن الاستثمارات الصينية في البنية التحتية.وزير الخارجية الأمريكي بومبيو تركيا البحر الأبيض المتوسط الغاز واشنطن أوروبا الحكومة اليونانية الاستثمارات الصينية