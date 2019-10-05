كشف الخبير القانوني الدكتور ” إبراهيم زمزمي ” عن ثلاث سيناريوهات محتملة وراء الحريق الهائل لمحطة قطار الحرمين ، وتوضيح الموقف القانوني ً وذلك لحين صدور نتائج التحقيقات رسمياً من قبل اللجنة المعنية بها ومعرفة الأسباب بشكل قاطع .
وأكد ” زمزمي ” أن هناك ثلاث إحتمالات لا خروج عنهم في أسباب الحريق ، أولها أن يكون الحادث نتيجة كارثة طبيعية –قضاء وقدر – وليس لأحد يد فيها بالفعل أو بالتقصير وهنا لن يكون أي شخص موضع إتهام .
وأضاف في تصريحات لصحيفة محلية أن الإحتمال الثاني أن يكون الحادث نتيجة تقصير في أعمال المشروع بسبب سوء تنفيذ أو تصميم أو مخالفة لقواعد السلامة ، وهنا سيخضع من تقوم عليه المسؤولية التقصيرية سواء شخص طبيعي أو إعتباري للمساءلة قانوناً .
أما الإحتمال الثالث ، أن يكون الحريق بفعل فاعل أي أنها جريمة إرهاب تخضع لنظام الإرهاب الصادر عام 1439 م كونه تعدي على مرافق الدولة ، وفي هذه الحالة يُعاقب المُدان بالسجن مدة لا تزيد عن 15 عام ولا تقل عن 8 أعوام .
وينتظر الخبراء والرأي العام نتائج التحقيقات للوقوف على الأسباب بشكل قطعي من قبل الجهات المختصة والتي أكدت أنه سيتم الرفع بالنتائج للمقام السامي مباشرةً.
كانت هذه تفاصيل خبر 3 سيناريوهات لا مفر من أحدهم وراء حريق محطة قطار الحرمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.