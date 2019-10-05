المسن المقعد في الأحساء يكشف تفاصيل جديدة عن تواصل إحدى الجهات معه

قال المواطن المسن الذي ظهر في مقطع فيديو وهو ينقل ابنته إلى مدرستها بكرسيه المتحرك بالأحساء، إن إحدى الجهات وعدته قبل 5 سنوات بتوفير وسيلة نقل له إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن.

وأوضح المواطن ويدعى عبدالمحسن العباد (75 سنة) أنه لم يتواصل معه أي مسؤول من تلك الجهة بخصوص توفير وسيلة النقل له، مشيراً وفقاً لصحيفة “عكاظ” إلى أن فاعل خير تبرع له بسيارة، إلا أن إجراءات تسلمها تعقدت بسبب مشكلة تتعلق ببطاقة الأحوال الخاصة به.

وأبان أنه تعرض لحادث مروري أقعده على الكرسي المتحرك، وأنه يحرص على نقل ابنته “رجاء” من وإلى مدرستها على هذا النحو منذ عامين؛ لإصابتها بمرض تكسر في الدم.

وكانت شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي ذكرت أنها تواصلت مع المواطن العباد وعرضت عليه توفير خدمة النقل لابنته، إلا أنه أكد رغبته الشخصية في توصيل ابنته بنفسه إلى مدرستها.