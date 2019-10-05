من هو المسؤول الروسي الذي قلده ولي العهد وشاح الملك عبدالعزيز؟

يعد المسؤول الروسي الذي قلده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أمس الجمعة وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية، من أبرز التنفيذيين الروس الذين برز دورهم على مستوى العالم.

ويرأس “كيريل ديميترييف” أحد أهم الصناديق السيادية الرائدة في العالم وهو صندوق الاستثمار الروسي المباشر (RDIF)، الذي يعمل برأسمال مخصص يبلغ 10 مليارات دولار، حيث إن للصندوق شراكات استراتيجية مع كبار المستثمرين الدوليين في أكثر من 15 دولة يبلغ مجموعها أكثر من 40 مليار دولار.

وتقلد “ديمترييف” في السابق رئاسة عددٍ من صناديق الأسهم الخاصة المهمة، نجح خلالها في إتمام سلسلة من التعاملات الكبرى البارزة لروسيا، وإبرام العديد من الصفقات الضخمة، وفقاً لموقع “العربية نت”.

وحصل ديمترييف في مسيرته العملية على عدد من الأوسمة من أبرزها وسام “ألكسندر نيفسكي” بموجب مرسوم من رئيس الاتحاد الروسي، كما حصل على لقب فارس مع وسام جوقة الشرف بموجب مرسوم من رئيس فرنسا، وذلك لمساهمته الكبيرة في تعزيز التعاون بين روسيا وفرنسا.

وعُين “ديمترييف” عضوا في مجلس دول “البريكس” الذي يضم كلاً من روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، وعضواً في مجلس أعمال “APEC” للتعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي، والذي يضم 21 دولة، كما اختير عضواً في عدد من مجالس الأمناء لمؤسسات واتحادات وجامعات روسية.

وفي عام 2011 كان كيريل ديمترييف هو الروسي الوحيد في قائمة “100 من أكثر المتخصصين في الملكية الخاصة نفوذاً”، وفي عام 2009 اختاره المنتدى الاقتصادي العالمي باعتباره “قائداً عالميا شابا”.

وحصل “ديمترييف” على درجة البكالوريوس في الاقتصاد مع مرتبة الشرف والتميز من جامعة “ستانفورد”، والماجستير في إدارة الأعمال بدرجة امتياز عالية من كلية “هارفارد” للأعمال.

وجاء تكريم ولي العهد للمسؤول الروسي تقديراً لجهوده في تقوية أوجه التعاون بين المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية.