27 مدير إدارة حكومية بالطائف يحتفون بالمعلمين في يومهم العالمي

استعدت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف للاحتفاء باليوم العالمي للمعلم والذي يصادف الخامس من أكتوبر من كل عام بحزمة من الفعاليات المتنوعة، وتنطلق غدًا الأحد لإبراز مكانة المعلم ودوره الكبير الذي يقوم به.

وتتضمن الفعاليات مشاركة 27 مدير إدارة حكومية بالطائف في زيارة عدد من المدارس وتكريم المعلمين أمام طلابهم صباح الأحد برفقة مديري الإدارات والمكاتب والمشرفين التربويين عرفانًا بجهودهم المتميزة في تنشئة الأجيال.

كما أعدت الإدارة ملتقى اليوم العالمي للمعلم والذي سيقام على مسرحي الإدارة للبنين والبنات يستعرض فيه نخبة من المعلمين قصص نجاحهم، فيما أعدت إدارة العلاقات العامة والإعلام باقة من الخصومات للمعلمين والمعلمات والمقدمة من القطاع الخاص دعماً وتحفيزاً منهم للمعلمين والمعلمات وتقديراً لمكانتهم وعرفاناً بجهودهم.

وتشمل الفعاليات إطلاق مسابقة إلكترونية للمعلمين والمعلمات ورصدت لها العديد من الجوائز القيمة وغيرها من الفعاليات المتنوعة والمختلفة.

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وأكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي أنه تم إعداد اللجان وتشكيلها للاحتفاء بهذه المناسبة المهمة على المجتمع التعليمي انطلاقاً من دور الوزارة في دعم المعلم وإيماناً بمكانته وتعزيز لدوره ورسالته السامية التي يحملها.

وأشار اللهيبي إلى أنه تم توجيه المدارس للبنين والبنات بالتفاعل الأمثل مع هذه الفعالية بهدف إبراز دور المعلمين والمعلمات في تنمية مهنة التعليم وتعظيم مشاعر التقدير والاحترام للمعلم وتعزيزها في نفوس الطلاب والطالبات وتأكيد دور المعلم في بناء الأجيال.

وشدد على تفعيل المدارس لهذه المناسبة لأهمية المعلم والمعلمة باعتبارهما مرتكز النجاح في العملية التعليمية والتي يعول عليها في بناء جيل واعد يسهم بالنهوض بوطنه.