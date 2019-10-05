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الرياض - رنا هويدي - عــــــــاجل .. بعد وضع عقوبات لـ"سعود القحطاني" لتورطه بقتل "خاشقجي" قناة الجزيرة تصدم الجميع بهذا الدليل .. شاهد

تسبب المستشار السابق في الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، في حرب بالوكالة بين السعودية وقطر، على موقع "تويتر".

عــــــــاجل .. بعد وضع عقوبات لـ"سعود القحطاني" لتورطه بقتل "خاشقجي" قناة الجزيرة تصدم الجميع بهذا الدليل .. شاهد

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وشنَّت المذيعة في قناة الجزيرة القطرية، غادة عويس، هجومًا على السعودية، بقولها: "ذبابة من مركز اعتدال لم يصلها الـupdate من المعلم سعود القحطاني عن انفتاح السعوديةعلى العالم والتسامح الديني فاستمرت تكتب وفقًا للتعليمات القديمة".

وأضافت "عويس": " كان يسخر من الجزيرة؛ علمًا أن السلطات الأمريكية وضعته على لائحة عقوبات لتورطه بقتل خاشقجي لكنه وذبابه لم يجرؤوا يومًا على التغريد ضدَّ سيد وليه، أين هو اليوم خاصة أن بذاءته بالتغريد مستمرة عبر ذبابه، راقبوا تعابيره والهاشتاغ، وضيع ومجرم شوه سمعة شعبه وبلده ويستمر بذلك عبر ذبابه".

وتابعت: "ما أجمل الجزيرة خصوصًا حين تغيظكم، اللهم إني شامتة بالمدعو سعود القحطاني وكل مريديه وذبابه الوهمي منهم والموثق، ورحمة الله على الشهيد جمال خاشقجي".

من جانبه، رد الناشط السعودي على منذر آل الشيخ مبارك، المقرب من دوائر صنع القرار في الرياض، في سلسلة تغريدات على صفحته قائلًا: "الجزيرة سخر منها القاصي والداني أما لائحة العقوبات فتضم من هو على بعد أمتار منك (القرضاوي) المهم أن يكون موقفك ثابت إن رفع الاسم، سيظل تاريخ لوحده مسح تاريخ طابور من المذيعين والمعدين وأفقدهم مصداقيتهم، الأوطان لا تشوه سمعتها ولا يقول ذلك صاحب عقل! أقل أمجاده أنكم تصيحون حتى بغيابه".

وأكمل "آل الشيخ": "لم تغظ الجزيرة من يوم أن ظهر البطل سعود القحطاني فجعلها نسيًا منسيًا أما خاشقجي قتلتموه حيًا وتاجرتم بدمه ميتًا، اللهم إني شامت في مليارات هدرت على مذيعين ومعدين وأسقطها رجل واحد بأحرف قليلة فالحمد لله من قبل ومن بعد".

وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر أمرًا ملكيًّا بإعفاء المستشار بالديوان الملكي، سعود القحطاني، وسط سلسلة أوامر ملكية في إطار التحقيقات في قضية الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بقنصلية بلاده في إسطنبول بتركيا.