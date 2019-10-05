السعودية اليوم / بلدية محافظة تيماء تستعد لموسم الأمطار



تبوك 06 صفر 1441 هـ الموافق 05 أكتوبر 2019 م واس

بدأت بلدية محافظة تيماء ممثلة في إدارة الخدمات قسم الصيانة والتشغيل, أعمال تنظيف وصيانة المناهيل ومجاري تصريف السيول استعداداً لموسم الأمطار المتوقع هطولها خلال الأيام المقبلة على المحافظة، وذلك تحسباً لأي تجمعات للمياه قد تعطل حركة السير في شوارع المحافظة.

ووجه رئيس البلدية المهندس سلامه بن هليل البلوي، إدارة الصيانة والتشغيل بالتركيز على الأماكن التي تتراكم فيها مياه الأمطار في المناطق المنخفضة في المحافظة، إضافة إلى تجهيز المعدات الخاصة بشفط مياه الأمطار، كما وجه إدارة الطوارئ بالبلدية بتوفير جميع الإمكانيات والاستعدادات لموسم الأمطار.

من جهته أكد مدير العلاقات العامة والإعلام ببلدية تيماء فواز العنزي, حرص البلدية على تنظيف الأودية المحيطة بالمحافظة لما ينتج عن السيول من حمل بعض المخلفات وتأثيرها بإغلاق فتحات التصريف والعبارات بالمحافظة, منوهاً بدور المواطنين والمقيمين وتعاونهم الدائم مع البلدية من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الاتصال برقم الشكاوي الموحد 940.

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16:47ت م

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