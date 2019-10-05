

نجران 06 صفر 1441 هـ الموافق 05 أكتوبر 2019 م واس

تفقد أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان أمس، المشروعات والخدمات البلدية بمركزي الحصينية والمشعلية.

واطلع أمين المنطقة على سير العمل ببلديتي الحصينية والمشعلية وناقش احتياجات المراكز والقرى التابعة من المشروعات والخدمات البلدية.

ووجه المهندس عيبان بمضاعفة الجهود لإنجاز المشروعات لتحقق الاستفادة المنشودة منها، مؤكداً أن هذه الزيارة التفقدية تأتي بناءً على توجيهات سمو أمير منطقة نجران، وسمو نائبه ، وبمتابعة وتوجيه مباشر من وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف.

// انتهى //

15:20ت م

0050





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمين نجران يتفقد الخدمات البلدية بمركزي الحصينية والمشعلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.