صور.. وفاتان و7 إصابات وسقوط سيارات في تصادم مروع بعقبة شعار

2019-10-05

متابعات الخليج 365 - عسير

صرح المتحدث الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير محمد بن حسن الشهري أن هلال عسير باشر حادث تصادم في عقبة شعار بين دينّا ونش وسيارة تورس فورد، مع سقوط السيارات مساء أمس الجمعة.

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وأضاف الشهري أنه فور تلقي عمليات المنطقة بلاغاً عن الحادث الساعة ٢٠:٥٤م؛ على الفور تم توجيه أربع فرق إسعافية واتضح وجود وفاتين وسبع إصابات.

وتابع متحدث الهلال الأحمر بعسير أن الحادث نجم عنه سبع إصابات متفرقة وحالتا وفاة، وجرى نقل حالات الوفاة مع أربع إصابات عن طريق الفرق الإسعافية المتابعة للهلال الأحمر، بينما تم نقل ثلاث حالات عن طريق فرق إسعافية أخرى مشاركه بالموقع.