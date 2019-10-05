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إلزام شركات الأجرة بتوفير سيارات مخصصة لكبار السن وذوي الإعاقة
متابعات الخليج 365 - الرياض
قررت الهيئة العامة للنقل إلزام جميع شركات سيارات الأجرة “العامة ، الخاصة ، العائلية ، أجرة المطار” بتوفير سيارات تتناسب مع ذوي الإعاقة الحركية “مستخدمي الكراسي المتحركة ” وكبار السن.
وحددت النقل، في بيان لها، سيارات ذوي الإعاقة وكبار السن بنسبة 2 % من سيارات كل شركة بما لا يقل عن سيارة واحدة ، مع الالتزام بجميع الموصفات والتجهيزات الفنية.
الجدير بالذكر أن اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه تنص على عدة شروط لسيارات الأجرة بما يضمن مطابقتها للمواصفات القياسية.
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