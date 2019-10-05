التعليم وحقوق الإنسان تطلقان البوابة الإلكترونية التعليمية لحقوق الإنسان

2019-10-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، اليوم (السبت)، أنها أطلقت مع وزارة التعليم، البوابة التعليمية الإلكترونية لـ”حقوق الإنسان” تحت شعار “وطني يحمي حقوقي”، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للمعلم وذلك على الرابط الإلكتروني (هنا).

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والبوابة الإلكترونية موقع تفاعلي يهدف لتوعية طلبة التعليم العام بثقافة حقوق الإنسان وتبصيرهم بها بصورة صحيحة، بحيث يتمكنون من معرفة أبرز هذه الحقوق وكيفية التعاطي معها، ويدركون مدى ما يوفره لهم وطنهم في مجال حقوق الإنسان.

وتتضمن البوابة الإلكترونية موضوعات مهمة للمراحل الدراسية الابتدائية والمتوسطة والثانوية، حول التعريف بحقوق الإنسان، وأهمية حقوق الإنسان، وغايات وأهداف حقوق الإنسان، ومصادر حقوق الإنسان، وحقوق الإنسان في الإسلام، وجهود المملكة في مجال حقوق الإنسان.

كما توضح البوابة الإلكترونية الجهات المعنية بحقوق الإنسان، وهي: (محلياً) هيئة حقوق الإنسان، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، (إقليمياً) أبرزها اللجنة العربية لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، والمحكمة العربية لحقوق الإنسان، (عالمياً) من أبرزها لجنة حقوق الطفل، المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.







