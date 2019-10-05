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تنبيه لأهالي تبوك.. موجة غبار تحجب الرؤية الأفقية
متابعات الخليج 365 - واس
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً عن رياح سطحية نشطة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك, تشمل تبوك ومحافظات البدع والوجه وأملج وتيماء وحقل وضباء , مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة قائدي المركبات على الطرق السريعة.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى – يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير. الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية منها, كما تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على أجزاء من شرق وسط المملكة, في حين يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شرق وجنوب غرب وغرب المملكة.
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