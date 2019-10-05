السعودية | غازات حائل المنبعثة.. هل تكون بداية نشاط بركاني؟

شكرا لقرائتكم غازات حائل المنبعثة.. هل تكون بداية نشاط بركاني؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أثار انبعاث أدخنة من بين الصخور وشقوق الأرض في موقع تابع لمنطقة حائل شمال السعودية، تساؤلات عديدة عن الأسباب، بعد أن وثق تلك المشاهد مواطن سعودي.

وراجت مقاطع الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، مثيرة جدلا واسعا حول الأسباب، خاصة وأن المنطقة تعتبر من المناطق الشهيرة بحرات بركانية.

وفي حديث إلى "العربية.نت"، دعا الدكتور عبدالعزيز بن لعبون أستاذ الجيولوجيا في جامعة الملك سعود ومستشار نفط، المشهد المصور في حائل إلى دراسة الظاهرة جيولوجيا.

وأضاف أن منطقة حائل تشهد العديد من الحرات البركانية الشهيرة والمعروفة، كما في حرة الهتيمة جنوب حائل، وهي صخور بركانية من البراكين الخامدة.

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تشققات وصدوع أرضية عميقة

وقال بن لعبون: "ما سُجل في حائل من ظاهرة تنشط في أي وقت، لقربها من الحرة، ولوجود تشققات وصدوع أرضية عميقة قريبة من صخور الصهارة المائعة في عمق الأرض، ومياهها ساخنة وتنبعث منها أبخرة تصل من خلال الشقوق إلى السطح".

وشدد على ضرورة كشف الموقع، ودراسته باستفاضة حتى يتم معرفة مصدرها، وحقيقته ما إذا كان هناك خطر محتمل مستقبلي في هذا الموقع، وبالتالي توقع جميع الاحتمالات.

وأضاف بن لعبون: "يجب أن تتحرك الجهات المهتمة في السعودية نحو الموقع ودراسته وفهم طبيعة الأرض وعلاقتها بالبراكين، فهي علامات من علامات البراكين التي قد تنشط في أي وقت".

وختم حديثه قائلا: "حائل تحيط بها البراكين الخامدة من آلاف السنين، في مواقع مختلفة عبر الحرات المشهورة والمعروفة فيها، وتشترك مع منطقة المدينة المنورة في بعضها".