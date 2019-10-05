، للمتبرّعين والمستفيدين.. "بر جدة" تتهيّأ لإطلاق أجهزة الخدمة الذاتية ،

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توافُقًا مع رؤية المملكة 2030 وتحقيقًا لدعم الأسر والمحتاجين، وتسهيلًا عليهم في الحصول على الخدمات المقدمة لهم؛ تستعدّ جمعية البر بجدة لإطلاق خدمة جديدة على مستوى المملكة تتمثّل في أجهزة الخدمة الذاتية "للمتبرّعين والمستفيدين".
وقال نائب رئيس مجلس إدارة جمعية البر بجدة خلف بن هوصان العتيبي إن فكرة إطلاق الأجهزة جاءت مبادرة لتفعيل استخدام التقنية الرقمية ونوعية الخدمات المقدمة في الجمعية لتسهيل العمل داخل الجمعية وخارجها، وتوفير الكثير من الجهد والوقت والمال من جهة وتلبية لرغبات المستفيدين، خصوصًا فئات الأيتام والأسر محدودة الدخل في الحصول على الخدمات بطرق متطورة وسهلة.
وبيّن "العتيبي" أن الأجهزة ستخدم فئتَي المتبرعين والمستفيدين؛ فالمستفيدون ستمكنهم من الحصول على الخدمات والدعم المقدم من قبل الجمعية ذاتيًّا، أما المتبرعون فعبر أجهزة الخدمة الذاتية يمكن اختيار نوع التبرع ذاتيًّا بكل يسر وسهولة.
يُذكر أن "بر جدة" تقدم على مدى أعوام، العديد من الخدمات لأهالي المحافظة؛ أبرزها علاج ما يقارب مليون مستفيد تلقَّوا الخدمات الطبية التي يقدمها مجمع البر الطبي مجانًا، وإيواء أكثر من 900 يتيم ويتيمة في دُور الضيافة التابعة لها، وكفالة أكثر من 2000 يتيم ويتيمة، وأكثر من 1000 أسرة، وتعالج سنويًّا أكثر من 250 مريض فشل كلوي مجانًا بالمراكز التابعة لها، كما استفاد أكثر من 25 ألف شخص من مستودع البر للتبرعات العينية.جمعية البر بجدة جدة خلف بن هوصان العتيبي بر جدة
05 أكتوبر 2019 - 6 صفر 1441 03:54 PM
تمكن الأيتام والأسر الفقيرة من الحصول على الخدمات بكل يسر وسهولة
توافُقًا مع رؤية المملكة 2030 وتحقيقًا لدعم الأسر والمحتاجين، وتسهيلًا عليهم في الحصول على الخدمات المقدمة لهم؛ تستعدّ جمعية البر بجدة لإطلاق خدمة جديدة على مستوى المملكة تتمثّل في أجهزة الخدمة الذاتية "للمتبرّعين والمستفيدين".
وقال نائب رئيس مجلس إدارة جمعية البر بجدة خلف بن هوصان العتيبي إن فكرة إطلاق الأجهزة جاءت مبادرة لتفعيل استخدام التقنية الرقمية ونوعية الخدمات المقدمة في الجمعية لتسهيل العمل داخل الجمعية وخارجها، وتوفير الكثير من الجهد والوقت والمال من جهة وتلبية لرغبات المستفيدين، خصوصًا فئات الأيتام والأسر محدودة الدخل في الحصول على الخدمات بطرق متطورة وسهلة.
وبيّن "العتيبي" أن الأجهزة ستخدم فئتَي المتبرعين والمستفيدين؛ فالمستفيدون ستمكنهم من الحصول على الخدمات والدعم المقدم من قبل الجمعية ذاتيًّا، أما المتبرعون فعبر أجهزة الخدمة الذاتية يمكن اختيار نوع التبرع ذاتيًّا بكل يسر وسهولة.
يُذكر أن "بر جدة" تقدم على مدى أعوام، العديد من الخدمات لأهالي المحافظة؛ أبرزها علاج ما يقارب مليون مستفيد تلقَّوا الخدمات الطبية التي يقدمها مجمع البر الطبي مجانًا، وإيواء أكثر من 900 يتيم ويتيمة في دُور الضيافة التابعة لها، وكفالة أكثر من 2000 يتيم ويتيمة، وأكثر من 1000 أسرة، وتعالج سنويًّا أكثر من 250 مريض فشل كلوي مجانًا بالمراكز التابعة لها، كما استفاد أكثر من 25 ألف شخص من مستودع البر للتبرعات العينية.
، للمتبرّعين والمستفيدين.. "بر جدة" تتهيّأ لإطلاق أجهزة الخدمة الذاتية ،
المصدر : الخليج 365
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