، 11 لصاً و27 جريمة.. شرطة الرياض توقِع بعصابة المحالّ التجارية ،

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أعلنت شرطة الرياض القبض على تشكيل عصابي مكون من 11 شخصاً من الجنسية الباكستانية، ثبت تورطهم بارتكاب عدد من حوادث السرقة من المحالّ التجارية، من خلال كسر الأقفال الخارجية والاستيلاء على ما بداخلها من أموال وممتلكات، وأقروا بارتكابهم لـ27 جريمة جاوزت قيمة المسروقات بها 205.000 ريال، جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.
تفصيلاً صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت -بفضلٍ من الله- عن تمكّن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة من القبض على تشكيل عصابي مكون من (11 شخصاً من الجنسية الباكستانية، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع)، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب عددٍ من حوادث السرقة من المحالّ التجارية من خلال كسر الأقفال الخارجية والاستيلاء على ما بداخلها من أموال وممتلكات.
وأفاد المقدم "التويجري" أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بارتكابهم لـ27 جريمة جاوزت قيمة المسروقات بها 205.000 ريال، جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.
وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها، والله الهادي إلى سواء السبيل.
شرطة الرياض الرياض
11 لصاً و27 جريمة.. شرطة الرياض توقِع بعصابة المحالّ التجاريةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-10-05
أعلنت شرطة الرياض القبض على تشكيل عصابي مكون من 11 شخصاً من الجنسية الباكستانية، ثبت تورطهم بارتكاب عدد من حوادث السرقة من المحالّ التجارية، من خلال كسر الأقفال الخارجية والاستيلاء على ما بداخلها من أموال وممتلكات، وأقروا بارتكابهم لـ27 جريمة جاوزت قيمة المسروقات بها 205.000 ريال، جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.
تفصيلاً صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت -بفضلٍ من الله- عن تمكّن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة من القبض على تشكيل عصابي مكون من (11 شخصاً من الجنسية الباكستانية، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع)، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب عددٍ من حوادث السرقة من المحالّ التجارية من خلال كسر الأقفال الخارجية والاستيلاء على ما بداخلها من أموال وممتلكات.
وأفاد المقدم "التويجري" أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بارتكابهم لـ27 جريمة جاوزت قيمة المسروقات بها 205.000 ريال، جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.
وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها، والله الهادي إلى سواء السبيل.
05 أكتوبر 2019 - 6 صفر 1441
03:19 PM
05 أكتوبر 2019 - 6 صفر 1441
03:23 PM
قيمة مسروقاتهم 205 آلاف ريال.. جرى إيقافهم واتخذت الإجراءات بحقهم
أعلنت شرطة الرياض القبض على تشكيل عصابي مكون من 11 شخصاً من الجنسية الباكستانية، ثبت تورطهم بارتكاب عدد من حوادث السرقة من المحالّ التجارية، من خلال كسر الأقفال الخارجية والاستيلاء على ما بداخلها من أموال وممتلكات، وأقروا بارتكابهم لـ27 جريمة جاوزت قيمة المسروقات بها 205.000 ريال، جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.
تفصيلاً صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت -بفضلٍ من الله- عن تمكّن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة من القبض على تشكيل عصابي مكون من (11 شخصاً من الجنسية الباكستانية، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع)، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب عددٍ من حوادث السرقة من المحالّ التجارية من خلال كسر الأقفال الخارجية والاستيلاء على ما بداخلها من أموال وممتلكات.
وأفاد المقدم "التويجري" أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بارتكابهم لـ27 جريمة جاوزت قيمة المسروقات بها 205.000 ريال، جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.
وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها، والله الهادي إلى سواء السبيل.
، 11 لصاً و27 جريمة.. شرطة الرياض توقِع بعصابة المحالّ التجارية ،
المصدر : الخليج 365
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