محمد بن مسعود - الدمام - وصلت إلى 50%.. تقديراً لجهودهم في تربية الأجيال أعلن عدد من المؤسسات التجارية والمستوصفات الأهلية بالأفلاج، عن خصومات للمعلمين والمعلمات وعروض مجانية لهم؛ احتفاءً بيوم المعلم العالمي. وبالتنسيق مع شؤون المعلمين بتعليم الأفلاج أعلنت مستوصفات ومؤسسات تجارية وأهلية عروضًا مجانية وخصومات وصلت إلى 50%؛ تقديراً لجهود المعلمين والمعلمات في تربية الأجيال ودورهم في تعليم النشء. ووزعت إدارة تعليم الأفلاج ممثلة في قسم شؤون المعلمين لوحات في تقاطعات المحافظة تحمل عبارات الشكر والثناء على ما يقوم به المعلمون والمعلمات من جهود ودور كبير في تعليم الأجيال، كما أنهت جدولة مبادرات تزامناً مع اليوم العالمي للمعلم، وحثّت مدارس المحافظة في تعميم صادر لها على ضرورة تفعيل هذه المناسبة.يوم المعلم الأفلاج يوم المعلم العالمي إدارة تعليم الأفلاج شؤون المعلمين بتعليم الأفلاج

عروض وخصومات في يوم المعلم بالأفلاج صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-05 أعلن عدد من المؤسسات التجارية والمستوصفات الأهلية بالأفلاج، عن خصومات للمعلمين والمعلمات وعروض مجانية لهم؛ احتفاءً بيوم المعلم العالمي. وبالتنسيق مع شؤون المعلمين بتعليم الأفلاج أعلنت مستوصفات ومؤسسات تجارية وأهلية عروضًا مجانية وخصومات وصلت إلى 50%؛ تقديراً لجهود المعلمين والمعلمات في تربية الأجيال ودورهم في تعليم النشء. ووزعت إدارة تعليم الأفلاج ممثلة في قسم شؤون المعلمين لوحات في تقاطعات المحافظة تحمل عبارات الشكر والثناء على ما يقوم به المعلمون والمعلمات من جهود ودور كبير في تعليم الأجيال، كما أنهت جدولة مبادرات تزامناً مع اليوم العالمي للمعلم، وحثّت مدارس المحافظة في تعميم صادر لها على ضرورة تفعيل هذه المناسبة. Advertisements 05 أكتوبر 2019 - 6 صفر 1441 03:01 PM وصلت إلى 50%.. تقديراً لجهودهم في تربية الأجيال وصلت إلى 50%.. تقديراً لجهودهم في تربية الأجيال أعلن عدد من المؤسسات التجارية والمستوصفات الأهلية بالأفلاج، عن خصومات للمعلمين والمعلمات وعروض مجانية لهم؛ احتفاءً بيوم المعلم العالمي. وبالتنسيق مع شؤون المعلمين بتعليم الأفلاج أعلنت مستوصفات ومؤسسات تجارية وأهلية عروضًا مجانية وخصومات وصلت إلى 50%؛ تقديراً لجهود المعلمين والمعلمات في تربية الأجيال ودورهم في تعليم النشء. ووزعت إدارة تعليم الأفلاج ممثلة في قسم شؤون المعلمين لوحات في تقاطعات المحافظة تحمل عبارات الشكر والثناء على ما يقوم به المعلمون والمعلمات من جهود ودور كبير في تعليم الأجيال، كما أنهت جدولة مبادرات تزامناً مع اليوم العالمي للمعلم، وحثّت مدارس المحافظة في تعميم صادر لها على ضرورة تفعيل هذه المناسبة.

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المصدر : الخليج 365

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