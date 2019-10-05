، فريق طبي بمدينة الأمير سلطان يجري أحدث عملية لعلاج الجلوكوما ،

محمد بن مسعود - الدمام - الأولى من نوعها بالمملكة وتمت مشاركتها في مؤتمرات عالمية

في إنجاز طبي جديد، أجرت مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض أول عملية في المملكة العربية السعودية لعلاج الجلوكوما، أو ما يسمى بـ"السوبرا كورويدل ديرايفيشن suprachoroidal derivation" التي تعد من أحدث العمليات في علاج الجلوكوما.

وتمت مشاركة هذه النتائج الرائعة للعملية في مؤتمرات عالمية؛ منها مؤتمر الجلوكوما العالمي في مدينة هلسنكي بفنلندا، وكذلك في مؤتمر الجلوكوما في جامعة الملك سعود، وفي مؤتمر الطرق الحديثة في علاج الجلوكوما في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، وأيضاً تم عرضها في مؤتمر البحر الأحمر لطب العيون بجدة.

وأوضح العميد الطبيب سعد بن مصلح الشمراني استشاري طب وجراحة العيون بالمدينة؛ أن هذه الجراحة تعالج أحد أسباب العمى الدائم؛ وهو مرض الجلوكوما أو السويرق، والذي يصنف عالميّاً بأن هذا المرض يعد المسبب الثاني للعمى الدائم.

وذكر الشمراني أن ميزة هذه العملية الجديدة مقارنة بالعمليات السابقة؛ هي أن أماكن التصريف لسائل العين متعدّدة بخلاف عملية التصريف العادية؛ حيث كانت تعتمد فقط على تصريف تحت ملتحمة العين، أما عملية السوبرا كورويدل ديرايفيشن، فالتصرف يكون في ثلاثة أماكن وهي المنطقة الواقعة فوق المشيمة، ومن خلال صلبة العين والامتصاص الحاصل تحت ملتحمة العين؛ مما يحدّ من تأثير التليف الحاصل بعد العملية على التحكم في الضغط.

كما تمتاز أيضاً هذه العملية بإمكانية إجرائها لجميع أنواع الجلوكوما المختلفة، سواء أكانت ذات الزاوية المفتوحة، أو ذات الزاوية الضيقة، ويمكن إجراؤها كذلك في الحالات التي تكون فيها أغشية الملتحمة رقيقة أو فيها تليف يمنع إجراء العملية بالطريقة القديمة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الجراحة تم إجراؤها لأكثر من خمسين حالة في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية، وكانت النتائج رائعة جدًّا ونسبة المضاعفات قليلة جدًّا مقارنة بعمليات التصريف القديمة بفضل الله، ثم بفضل ما وصلت إليه المدينة الطبية بشكل خاص والإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة بشكل عام من ارتقاء بالخدمة الطبية والعلاجية المقدمة على أعلى المعايير العالمية.إنجاز طبي مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية الرياض