الكشف عن مخالفات جديدة بلائحة نشاط الأجرة من بينها إركاب الرجال في العائلية

كشفت مصادر عن أنه جرى وضع عدة مخالفات جديدة في اللائحة المنظّمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه من أجل تنظيم الخدمة.

وبحسب “عكاظ”، قالت مصادر إن المخالفات الجديدة تتضمن توقيع غرامات بقيمة 1000 ريال على المنشأة الحاصلة على الترخيص حال إركاب الرجال في الأجرة العائلية التي سيختص بقيادتها كادر نسائي وطني مقابل أجر دون وجود عنصر نسائي مرافق لهم.

وأشارت إلى أن المخالفات تشمل أيضاً فرض غرامات بقيمة 500 ريال حال تدخين السائق أو السماح للركاب بذلك داخل السيارة أو عدم التزام السائق بالآداب العامة أو عدم اهتمامه بالمظهر والنظافة الشخصية أو عدم تقديمه المساعدة لذوي الإعاقة عند ركوب السيارة أو نزولهم أو تحميل حقائب دون ركاب.

وأضافت: سيتم كذلك فرض غرامات بقيمة 5 آلاف ريال في حال إنقاص عدد سيارات الأجرة المجهزة لذوي الإعاقة عن النسبة المحددة أو استعمال سيارة لمدة تزيد على العمر التشغيلي المعتمد.

وتابعت: سيتم توقيع غرامة بـ 3 آلاف ريال عند تشغيل أي فرد دون حصوله على بطاقة سائق، وغرامة بقيمة ألف ريال عند تشغيل السائق ببطاقة منتهية.

واختتمت أنه سيتم توقيع غرامة بقيمة ألفي ريال على المنشأة في حال عدم تدريبها السائق على استخدام الوسائل التقنية اللازمة لاستقبال الطلب وتقديم الخدمة.