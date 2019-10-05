حقيقة فك المرور لوحات المركبات المتوقفة بشكل خاطئ

نفى مصدر بالمرور صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن وضع ملصق على إحدى المركبات المخالفة في مكة المكرمة وسحب لوحاتها.
وأوضح المصدر أن الصورة المتداولة تم تطبيقها في دولة خليجية إلى فترة قصيرة، قبل أن يتم إلغاؤها لاحقاً، لافتاً إلى ضرورة متابعة الجهات الرسمية بالمرور في المملكة وعدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة.
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