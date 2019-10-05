اخبار السعوديه

حقيقة فك المرور لوحات المركبات المتوقفة بشكل خاطئ

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نفى مصدر بالمرور صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن وضع ملصق على إحدى المركبات المخالفة في مكة المكرمة وسحب لوحاتها.

وأوضح المصدر أن الصورة المتداولة تم تطبيقها في دولة خليجية إلى فترة قصيرة، قبل أن يتم إلغاؤها لاحقاً، لافتاً إلى ضرورة متابعة الجهات الرسمية بالمرور في المملكة وعدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حقيقة فك المرور لوحات المركبات المتوقفة بشكل خاطئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا