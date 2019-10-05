السفارة في لندن تنصح المواطنين بتجنب أماكن مظاهرات المناخ

نصحت سفارة خادم الحرمين الشريفين في لندن، المواطنين المتواجدين في العاصمة البريطانية، بالحيطة والحذر واتباع تعليمات الأمن غدًا الأحد، تزامنًا مع مظاهرات تضامنًا مع البيئة.

وذكرت السفارة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر «نظراً لوجود مظاهرات في منطقة وسط لندن بشأن التغيرات البيئية، والتي ستبدأ يوم الأحد (....)، تؤكد السفارة ضرورة الحرص واتباع التعليمات التي تصدرها سلطات المملكة المتحدة بهذا الشأن، وتجنب أماكن التجمعات وتوخي الحيطة والحذر».

يذكر أن بريطانيا والسويد شهدت في 20 سبتمبر الماضي، مظاهرات حاشدة شارك فيها الآلاف، من أجل المناخ في العالم، حيث تجمع الآلاف حول مبنى البرلمان البريطاني، وشارك في المظاهرة عدد كبير من أطفال المدارس الابتدائية، حملوا خلالها لافتات كتب عليها «ستموتون أنتم من الشيخوخة بينما سنموت نحن من التغيير المناخي - أوقفوا المجازر بحق البيئة».

كما تظاهر آلاف الأشخاص في شوارع العاصمة السويدية ستوكهولم، خاصة في ميدان «ميدبورجار بلاتسين»، مرددين هتافات ضد السياسات التي تتسبب في الاحتباس الحراري.

واعتقلت الشرطة البريطانية في أبريل 2019م، 290 شخصًا، في احتجاجات تسببت في فوضى مرورية، وقادتها جماعات مدافعة عن المناخ.