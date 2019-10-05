القيادة تهنئ السيسي بذكرى انتصار يوم العبور وتحرير سيناء

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم السبت، برقية تهنئة إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكرى يوم العبور.

وأعرب خادم الحرمين، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

يذكر أن مصر تحتفل غدًا الأحد الموافق 6 أكتوبر، بحرب العبور 1973م، والتي استردت من خلالها سيناء.