«العلوم والتقنية» تستعرض جهودها التسويقية والابتكارية بمعرض «جايتكس» في دبي

ينتظر أن تستعرض مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، جهودها في إدارة التسويق والابتكار في المعرض الدولي «جايتكس»، المنعقد في السادس من الشهر الجاري بمدينة دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة «أسبوع جايتكس للتقنية» في دورته الثامنة والثلاثين، وسط توقعات بحضور أكبر عدد من المختصين والشركات العاملة .
وتعد المملكة شريكًا استراتيجيًا للمعرض الدولي بنسخته الحالية، إذ تهدف من خلال مشاركتها في المعرض لقسم (التقنية)، إلى التعريف بالدور الاستراتيجي الذي تقوم به في دعم الابتكار والتسويق بالمملكة، من خلال ستة برامج حيوية، منها 3 برامج تدعم التسويق بشكل مباشر، تتمثل في (خدمات المختبرات، البحث والتطوير، وتسويق التصنيع المتقدم)، فيما ثلاثة برامج أخرى تدعم خدمات الابتكار، وتشمل نقل التقنية، الاستثمار التقني وخدمة الحاضنات والمسرعة؛ كواحدة من الخدمات المبتكرة التي يشارك من خلالها برنامج «بادر» في «أسبوع جيتكس» في قسم (المستقبل)؛ كأحد أهم برامج المدينة الخاص بدعم تأسيس ونمو المشروعات الريادية.
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