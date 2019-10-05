القنصلية في هونج كونج توجه تنبيهًا للمواطنين وتعلق على توقف المترو

وجهت القنصلية السعودية في هونج كونج، اليوم السبت، تنبيهًا للمواطنين المتواجدين هناك، بتوقف خدمات المترو، مطالبة إياهم بتوخي الحيطة والحذر تزامنًا مع توقعات باندلاع احتجاجات جديدة.

وذكرت القنصلية عبر حسابها بموقع التواصل تويتر: «تود القنصلية لفت انتباه المواطنين السعوديين المتواجدين في هونج كونج إلى أن هيئة المترو أعلنت تعليق جميع خدماتها حتى إشعار آخر، كما تتوقع السلطات الأمنية انطلاق المظاهرات المصحوبة بأعمال عنف في العديد من المناطق اليوم السبت».

وكانت شركة «إم.تي.أر» المسؤولة عن تشغيل السكك الحديدية في هونج كونج، أعلنت أن شبكة المترو بالمدينة ستظل مغلقة اليوم السبت، بعد ليلة من الفوضى أطلقت خلالها الشرطة النار على صبي، كما أحرق متظاهرون متاجر ومحطات مترو، وفقًا لـ«رويترز».

وذكرت شركة «إم.تي.أر»، أن شبكتها التي تنقل نحو 5 ملايين راكب يوميًا ستظل مغلقة، في الوقت الذي أغلقت فيه أيضًا المراكز التجارية والمتاجر الكبيرة.

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وأضافت الشركة «لم نعد في وضع يسمح لنا بتوفير خدمة آمنة وموثوق بها للركاب في هذه الظروف ولم يعد أمام الشركة خيار سوى اتخاذ قرار تعليق خدمة شبكتها بالكامل».

وتم إغلاق جميع المحطات في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، واضطر الركاب إلى العودة لمنازلهم سيرًا على الأقدام، ومن المتوقع تنظيم مظاهرات جديدة بهونج كونج حتى يوم الاثنين القادم، الذي يوافق عطلة عامة.

بدروها، قالت زعيمة هونج كونج، كاري لام، إن حظرًا على وضع الأقنعة سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم السبت، بموجب قوانين الطوارئ التي تسمح للسلطات بفرض أي قواعد مهما كانت.

وأضافت أن «جميع المحتجين تقريبًا يضعون أقنعة بهدف إخفاء هوياتهم. لهذا باتوا أكثر جموحًا»، وتابعت «لا بد أن نستخدم القواعد الموجودة بالفعل وألا نسمح بتصعيد العنف وتردي الوضع»، مشيرة إلى أن هونج كونج في خطر حقيقي.