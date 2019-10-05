أمطار غزيرة على بعض مناطق المملكة.. خلال ساعات

توقع المهتم بالأحوال الجوية، أبو عبدالرحمن الحربش الصخَري، خريطة الأمطار على عدة مناطق ظهيرة ومساء اليوم السبت.

وقال الصخري –عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- إن هطول الأمطار ستكون من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة.

وستكون الأمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة المدينة المنورة، بينما ستكون خفيفة ومحدودة جنوب شرق وشرق منطقة تبوك وأجزاء من منطقة الجوف وشمال منطقة حائل.

من جانبها، وجهت هيئة الأرصاد تنبيهات بسحب رعدية على 5 مناطق مصحوبة برياح سطحية وتدنٍ في مستوى الرؤية الأفقية، هي: مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان.

وأضافت الأرصاد أن الحالة الجوية السابقة تنتهي في الساعة التاسعة من مساء اليوم.

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وتوقعت الأرصاد في تقريرها عن حالة الطقس لليوم السبت، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية منها.

كما تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على أجزاء من شرق وسط المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون من شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي والأوسط بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.

أما الخليج العربي فستكون حركة الرياح السطحية شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.