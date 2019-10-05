مدني الباحة يوضّح حالة «منتحر كوبري رغدان» بعد انقطاع الحبل وسقوطه

تأكيدًا لما انفردت «عاجل» بنشره، عن تفاصيل محاولة شاب سعودي الانتحار من فوق كوبري في الباحة، صرح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان دايس الغامدي بصحة الواقعة.

وقال الغامدي، إن المواطن «س. ع» قام بمحاولة انتحار من أعلى كوبري نزول رغدان، وذلك بربط حبل في عنقه بسياج الكوبري، مما أدى إلى انقطاع الحبل وسقوطه أسفل الكوبري، ونتج عن هذا السقوط إصابة في أسفل الظهر، وكذلك في القدمين والرأس.

وأكَّد أنه تم نقل الشاب عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى، وتم تسليم الحادث للشرطة.

وكانت الجهات الأمنية والإسعافية، قد باشرت- أمس الجمعة- محاولة انتحار شاب سعودي بالقرب من طلوع رغدان بمنطقة الباحة.

وقالت مصادر «عاجل»، إن الشاب ربط حول عنقه حبلًا، وحاول القفز من أعلى كوبري بمنطقة الباحة، إلا أنه عند سقوطه انقطع الحبل، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.