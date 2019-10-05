السعودية اليوم / مدير جامعة الملك عبدالعزيز يدشّن برنامج" نهج" لتحديث وتحسين الخدمات الإلكترونية



جدة 06 صفر 1441 هـ الموافق 05 أكتوبر 2019 م واس

دشّن معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، حزمة جديدة من الأنظمة والخدمات الإلكترونية "نهج" والمشاريع والتحسينات التي طورتها عمادة تقنية المعلومات، وذلك بقاعة مجلس الجامعة في الإدارة العليا.

وشاهد الحضور عرضاً للأعمال والإنجازات التي قامت بها عمادة تقنية المعلومات خلال العام الهجري ١٤٤٠هـ، وسجلت خلالها إنجاز (١٦٩,٠٤٠) معاملة إلكترونية، إضافة للعديد من الخدمات التي شملت الدخول على الأنظمة وتوفير الحماية الإلكترونية وتجهيز بنى تحتية للقيام بتوفير أنظمة وبرامج خدمية، حيث يعمل ما يقارب الـ (١٥١) موظفاً وعدد (٦٧) موظفة على تنفيذ وتهيئة الخدمات الإلكترونية بالعمادة، كما حظيت الجامعة ممثلة في عمادة تقنية المعلومات في الحصول على العديد من الجوائز أبرزها دخولها كأفضل ١٥ جهة حكومية في دعم التحول الرقمي في تقرير أعلنه برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسر"، عن مؤشر نضج الخدمات الحكومية مؤخراً.

وثمن معالي مدير الجامعة، الأعمال والبرامج التي تم تحديثها مؤخراً بما يتواكب مع رفع مستوى جودة الخدمات، مؤكداً أهمية استمرارية التطوير والتحديث في الممكنات إلكترونياً، لتحقيق قفزات جديدة في تقديم الخدمة للطلبة والمنسوبين والجهات الخارجية.

من جانبه، استعرض وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني الأثر الذي ستجنيه تلك المشروعات الإلكترونية ،بما يسهم في توفير خدمات عالية الجودة، معرباً عن شكره الجزيل لمعالي مدير الجامعة على دعمه واهتمامه الدائمين، منوهًا بالدور المهم والفعال والشراكة الناجحة في تحقيق هذا الإنجاز مع عمادة تقنية المعلومات، وكافة القطاعات ذات العلاقة.

// انتهى //

13:08ت م

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