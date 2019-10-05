في اليوم العالمي للمعلم .. خصومات وعروض واحتفاء بمعلمي الأجيال

2019-10-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

تحتفل الإدارات التعليمية في مختلف المناطق غداً الأحد بـ اليوم العالمي للمعلم بعنوان “المعلمون الشباب .. مستقبل المهنة” من خلال تنفيذ العديد من البرامج والفعاليات التي تبرز دور المعلم ورسالته التربوية.

وفي هذا السياق أعلن العديد من إدارات التعليم إهداء باقة من الخصومات للمعلمين والمعلمات، دعماً من القطاع الخاص وتقديراً لمكانة المعلمين والمعلمات ودورهم الكبير في نهضة الوطن.

اليوم العالمي للمعلم

وهنأ مديرو التعليم المعلمين والمعلمات بـ اليوم العالمي للمعلم كما أصدروا شهادات شكر وتقدير لهم وطباعة خطاب التهاني لهم من خلال بوابات إدارات التعليم ورسائل التهاني من جوالات الإدارات لهم وذلك عرفاناً بدورهم في نهضة الوطن.

من جانبه قال المدير العام للتعليم بالطائف طلال بن مبارك اللهيبي بمناسبة الاحتفاء بـ يوم المعلم : نحتفي في الإدارة العامة للتعليم بمناسبة اليوم العالمي للمعلم ، هذه المناسبة العزيزة على الميدان التربوي خاصة وللمجتمع كافة”.

إنجازات المعلم لا تحصى

وأضاف : “نحن نعلم أن إنجازات المعلم لا يمكن إحصاؤها، ونواتجها في هذا الوطن كانت محل فخر لقادة هذه البلاد الطاهرة، ونطمح للمزيد في ظل تقدّم المملكة نحو الرؤية الطموحة 2030”.

Advertisements

وحث اللهيبي المعلمين والمعلمات، على الاستمرار في العطاء والحرص على اكتساب الخبرات لتكون إضافة في تحصيلهم المهني، وعونًا في أداء رسالتهم.

وتفاعل العديد من المواطنين والمواطنات والمعلمين وأولياء الأمور عبر وسم “يوم المعلم العالمي”، ووسم “يوم المعلم”، حيث انهالت التهاني على معلمي الأجيال في هذه المناسبة.

طاب يومكم أيها العظماء

وقالت لطيفة الدليهان بمناسبة يوم المعلم “5 أكتوبر هو يوم المعلم العالمي ، طاب يومكم أيها العظماء، شيبا وشباناً، ذكورا وإناثاً، فأنتم من سطّر ملحمة النجاح، وأنتم أساس نهضة الوطن

وأنتم من يرسم مستقبله المشرق، فـ(الوطن بين أيديكم) ، وفي كل عام للمعلم أقول لكم” منحتكم كل أيامي فأنتم تستحقون ، جعل الله جميع أيامكم أفراحا”.

إلى من أعطى وأجزل العطاء

وقالت مغردة في يوم المعلم : “إلى من أعطى وأجزل العطاء.. إلى من سقانا علماً ، إلى من ضحى بوقته وجهده، لكم معلمينا .. كل الشكر والتقدير”.

وعلقت أخرى بقولها: “معلمتي فضلك عظيم، فبعطائك تبنى الأجيال وتنهض الأمم”.