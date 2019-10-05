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يسّر يستعرض دور المملكة بمجال التحول الرقمي بفعاليات معرض جايتكس 2019
أكبر تجمع للجهات الحكومية والقطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
متابعات الخليج 365 - واس
تنطلق غداً, مشاركة برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) في فعاليات (معرض جايتكس 2019) المقام في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة .
وأوضح الرئيس التنفيذي للبرنامج المهندس علي بن ناصر العسيري أن المشاركة تهدف إلى إبراز دور المملكة على خريطة العالم في مجال التحول الرقمي الحكومي، خصوصاً وأن هذه النسخة الـ39 تأتي كأكبر تجمع للجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وبين المهندس العسيري أن البرنامج سيستعرض خلال مشاركته جملة منتجاته وخدماته التي يقدمها للجهات الحكومية، مشيرا إلى أن تلك المنتجات تسهم في تسهيل حياة متابعات الخليج 365 في المملكة، وذلك عبر تمكين الجهات الحكومية من تقديم خدمات إلكترونية محورها متابعات الخليج 365، مضيفاً أن هذه المناسبة تعتبر فرصة لتبادل الخبرات مع الجهات الحكومية السعودية والدولية واستعراض تجربة البرنامج، فضلاً عن الاطلاع على أحدث التقنيات التي تقدمها الشركات العالمية في مجال التحول الرقمي.
ويشارك البرنامج بعدد من أوراق العمل والعروض التعريفية التي يتناول من خلالها جملة من المواضيع مثل، منهجية برنامج (يسّر) للقياس، وقناة التكامل الحكومية، والمنصات الوطنية، ومركز دعم الخدمات الحكومية الرقمية، ومركز الاتصال الوطني (آمر) ومنصة (مراسلات).
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