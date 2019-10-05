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تعليق خدمات المترو في الصين وقنصلية المملكة تحذر المواطنين
نصحت الجميع بتجنب أماكن التظاهر في هونج كونج
متابعات الخليج 365 - الرياض
أصدرت قنصلية المملكة في هونج كونج تحذيراً لجميع المواطنين هناك بعد تعليق خدمات شبكة مترو الأنفاق بالصين جراء الاحتجاجات العارمة التي تشهدها البلاد.
ودعت القنصلية جميع المواطنين، في بيان لها، بضرورة أخذ الحيطة والحذر والبعد عن أماكن اشتعال المظاهرات مع توقعات باحتجاجات جديدة واشتباكات عديدة في عدد من المناطق اليوم السبت.
وكانت جميع المحطات قد أغلقت في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة واضطر الركاب للعودة إلى منازلهم سيراً على الأقدام بعد اشتباكات عنيفة أسفرت عن قتل الشرطة لصبي، وبعض الاعتقالات.
واضطرت الشركة المشغلة لمترو الأنفاق التي تخدم 5 ملايين راكب يومياً لتعليق خدماتها مؤكدة أن الوضع لا يسمح بتقديم خدمة آمنة، فيما تخطط السلطات لحظر ارتداء الأقنعة في محاولة للسيطرة على المحتجين.
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