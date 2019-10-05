شكرا لقرائتكم تحذير للجميع.. حيلة جديدة لاختراق واتساب وسرقة الملفات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-10-05 تحذير للجميع.. حيلة جديدة لاختراق واتساب وسرقة الملفات متابعات الخليج 365 - متابعة حذر خبراء الإنترنت والأمن السيبراني من وجود ثغرة خطيرة في تطبيق واتساب تسمح للقراصنة باختراقه وسرقة الملفات الشخصية ورسائلهم. Advertisements وقال الباحثون: إن الاختراق يحدث بمجرد إرسال صورة متحركة GIF للضحايا تحمل برامج ضارة تهاجم مستخدمي واتساب، وبمجرد فتح الصورة يصبح المستخدم ضحيةً للهجوم. ونصح الباحثون بضرورة تحديث التطبيق لتجنب أي هجوم ، وبإرسال الثغرة إلى شركة فيسبوك مالكة واتسآب أكدت أنه تم تصحيحها، إلا أن الأمر لا يخلو من أخذ الحذر لتجنب حيل القراصنة.







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