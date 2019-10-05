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احتجاز قطيع من الماشية بقمة جبل في السليمي والمدني يتدخل
متابعات الخليج 365 - حائل
تمكنت فرق الإنقاذ بالدفاع المدني بمحافظة السليمي صباح اليوم السبت من إنقاذ قطيع من الماشية علق في قمة أحد الجبال بعد احتجازه لعدة أيام.
وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أنه روعي في أعمال الإنقاذ اتخاذ الاحتياطات الوقائية بهدف المحافظة على سلامة المنقذين في ظل وجود انهيارات صخرية ومنحدرات بالغة الخطورة.
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