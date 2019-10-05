، "قسد" تحذّر "أردوغان": سنحوّلها إلى "حرب شاملة" ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد الإعلان عن عملية عسكرية تركية شمال شرق سوريا

بعد ساعات من إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ نيّته شن هجوم شمال شرق سوريا، قالت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، اليوم السبت، إنها لن تتردّد في تحويل أيّ هجوم تركي غير مبرّر إلى حرب شاملة للدفاع عن منطقتها في الشمال الشرق السوري.

ووفقاً لـ "رويترز" كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ قد قال في وقت سابق، اليوم، إن بلاده ستنفّذ عملية عسكرية جوية وبرية اليوم أو غداً الأحد، لتستهدف خلالها المنطقة الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية شرقي نهر الفرات في سوريا.

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