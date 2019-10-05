، بسبب تكاليف الرعاية الصحية.. "ترامب" يعلق دخول المهاجرين لأمريكا ،

محمد بن مسعود - الدمام - يسري من 3 نوفمبر ولن يشمل حقّ اللجوء أو الحصول على وضع لاجئ

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إعلانًا بشأن تعليق دخول المهاجرين الذين لا يستطيعون دفع تكاليف رعايتهم الصحية، ولن يشملهم التأمين الصحي خلال 30 يومًا من دخول الولايات المتحدة.

وقال الإعلان الذي أصدره البيت الأبيض -حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية، السبت-: إن "هذا الإجراء لن يشمل حق الأفراد في اللجوء أو الحصول على وضع لاجئ، وإنه سيسري ابتداء من يوم 3 من شهر نوفمبر القادم".

وأضاف أنه "على الرغم من أن نظامنا للرعاية الصحية يعاني من التحديات الناجمة عن توفير الرعاية بلا مقابل، فإن حكومة الولايات المتحدة تزيد من تفاقم المشكلة بقبول آلاف من الأجانب الذين لم يظهروا أية مقدرة على تمويل تكاليف رعايتهم الصحية"، مؤكدًا أن هذا التعليق لا يسري إلا على الأشخاص الذين يسعون لدخول الولايات المتحدة بتأشيرة هجرة.

وكانت إدارة ترامب أعلنت الشهر الماضي اعتزامها عدم السماح إلا لـ18 ألف لاجئ بالإقامة في الولايات المتحدة خلال السنة المالية 2020، ليصبح أقل عدد في تاريخ برنامج اللاجئين الحديث.

يشار إلى أن ترامب قد تبنّى عندما كان مرشحًا رئاسيًّا عام (2016)، وخلال رئاسته؛ سياسة متشدّدة بشأن الهجرة؛ لرغبته في بناء جدار على الحدود مع المكسيك.الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترامب دونالد ترامب الولايات المتحدة الولايات المتحدة الأمريكية البيت الأبيض