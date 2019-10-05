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أعلنت الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية، عودة ضخ المياه المحلّاة إلى مدن "الدمام والخبر والأحساء والقطيف ومراكزها ورأس تنورة"، بعد إصلاح انكسار خط نقل المياه المنتجة، الذي كان يغذي خزانات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في مدينة الجبيل خلال الأيام الخمسة الماضية.
وقال رئيس القطاع الشرقي المهندس حمدي بن دبشي الشراري: فروع خدمات المياه بالمدن والمحافظات المعنية تضخّ حاليًّا الكميات المعتادة للعملاء التي تقارب "850" ألف متر مكعب يوميًّا إلى جميع الأحياء التي كانت تصلها المياه المحلاة.
وأضاف: تم إيقاف تشغيل الآبار التي تمت الاستعانة بها أثناء أعمال الصيانة الطارئة، وأدت دورها التعويضي ضمن خطط إدارة الأزمات والطوارئ المعمول بها في مثل هذه الحالات، إضافة إلى الصهاريج التي تم بها دعم المشتركين خلال فترة توقف ضخ المياه المحلاة.
وأكد "الشراري" أن خدمات المياه بالمنطقة الشرقية ماضية وفق خطط وبرامج تنفيذية لتحسين مستوى الكفاءة التشغيلية، وزيادة نسب التغطية للمياه المحلاة في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية في ظل ثبات ضخ المياه المحلَّاة من المصدر.
مياه الشرقية الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية الدمام الخبر الأحساء القطيف رأس تنورة
05 أكتوبر 2019 - 6 صفر 1441 01:12 PM
إيقاف تشغيل الآبار بعد إصلاح انكسار خط نقل المياه المنتجة"مياه الشرقية" تعلن عودة ضخّ المياه المحلّاة للمدن والمحافظات
أعلنت الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية، عودة ضخ المياه المحلّاة إلى مدن "الدمام والخبر والأحساء والقطيف ومراكزها ورأس تنورة"، بعد إصلاح انكسار خط نقل المياه المنتجة، الذي كان يغذي خزانات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في مدينة الجبيل خلال الأيام الخمسة الماضية.
وقال رئيس القطاع الشرقي المهندس حمدي بن دبشي الشراري: فروع خدمات المياه بالمدن والمحافظات المعنية تضخّ حاليًّا الكميات المعتادة للعملاء التي تقارب "850" ألف متر مكعب يوميًّا إلى جميع الأحياء التي كانت تصلها المياه المحلاة.
وأضاف: تم إيقاف تشغيل الآبار التي تمت الاستعانة بها أثناء أعمال الصيانة الطارئة، وأدت دورها التعويضي ضمن خطط إدارة الأزمات والطوارئ المعمول بها في مثل هذه الحالات، إضافة إلى الصهاريج التي تم بها دعم المشتركين خلال فترة توقف ضخ المياه المحلاة.
وأكد "الشراري" أن خدمات المياه بالمنطقة الشرقية ماضية وفق خطط وبرامج تنفيذية لتحسين مستوى الكفاءة التشغيلية، وزيادة نسب التغطية للمياه المحلاة في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية في ظل ثبات ضخ المياه المحلَّاة من المصدر.
، "مياه الشرقية" تعلن عودة ضخّ المياه المحلّاة للمدن والمحافظات ،
المصدر : الخليج 365
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