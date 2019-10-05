والد الفتاة المختفية منذ عام في مكة يكشف عن مفاجأة.. وصدمة بعد ذهابه لمركز الشرطة

كشف والد الفتاة مي المختفية منذ عام عن تلقيه الأيام الماضية اتصال تليفوني من شرطة النزهة ما جعله يستبشر خيرا إلا إنه أصيب بصدمة عند ذهابه إلى مركز الشرطة.

وحسب “سبق” قال والد “الفتاة”: “أثناء وجودي في المستشفى وردني اتصال من إدارة التحريات والبحث في جدة بضرورة مراجعتهم عاجلاً.

وأكمل: على الفور خرجت من المستشفى، وتوجهت للإدارة، وهناك دخلت، وأشعرتهم بأنني والد الفتاة المختفية، وأنهم اتصلوا بي على وجه السرعة للحضور؛ فاستبشرت خيرًا”. “وطلبوا مني الانتظار، وبالفعل انتظرت، وعندما طالت المدة سألتهم عن سبب التأخير، وقد تجاوزت الساعة الـ11 صباحًا، فأفادوني بأن الضابط الذي اتصل بي يتناول الإفطار؛ وهو ما جعلني أفقد أعصابي، وغادرت دون أن ألتقي المسؤول، أو أحصل على سبب الاتصال بي”!

وأضاف: “قبل أيام وردني اتصال من تحريات وبحث شرطة النزهة؛ فحضرت على الفور بعد طلبهم مني الحضور على وجه السرعة، وعند وصولي ومقابلتي رجل الأمن المسؤول صُدمت والله من المقابلة التي قوبلت بها، ومن استفسار رجل الأمن عندما سألني (وش عندك فنحن لم نشاهدك من قبل، وأول مرة نشوفك!!)”.

وناشد الأب وزارة الداخلية وأمير منطقة مكة المكرمة ومدير شرطة المنطقة لإنهاء معاناته، والكشف عن الغموض الذي يلف قضية اختفاء ابنته .