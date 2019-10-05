وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعلن عن 12 وظيفة صحية بنظام العقود

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أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (فرع وزارة العمل بمنطقة مكة المكرمة) عن توفر وظائف بنظام العقود في مركز التأهيل الشامل للذكور بالطائف.
وجاءت الوظائف على النحو التالي:
– أخصائي تغذية (عدد 1)
المؤهل المطلوب: بكالوريوس تخصص (تغذية علاجية).
– ممرض (عدد 5)
المؤهل المطلوب: دبلوم لمدة سنتين في تخصص (التمريض).
– فني رعاية (عدد 5)
المؤهل المطلوب دبلوم رعاية معاقين لا يقل عن سنة في (التمريض) مع وجود دورة تدريبية لا تقل عن (50) ساعة.
– فني علاج طبيعي (عدد 1)
المؤهل المطلوب: دبلوم في تخصص (العلاج الطبيعي).
واشترطت على المتقدمين:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية (رجال فقط).
– وجود بطاقة تصنيف سارية المفعول (لجميع الوظائف باستثناء وظيفة فني رعاية).
– أن لا يقل العمر عن (25) سنة.
وأوضحت أن التقديم حضورياً في مقر إدارة مركز التأهيل الشامل للذكور بالطائف في موعد أقصاه نهاية دوام يوم الأحد القادم 1441/2/7هـ.
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