اختراق أمني كبير.. “شاهد” عبدالله الشريف ينشر صوراً حصرية…

فجر الاعلامي المصري المعارض، عبدالله الشريف، مفاجأة جديدة بنشره صور حصرية، تعرض لأول مرة لقصر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الذي تحدث عنه رجل الاعمال والمقاول المصري محمد علي.

وكشف الإعلامي المصري نقلاً عن مصادر أن ساحة القصر الكبيرة جداً، يوجد أسفلها أنفاق، والتي أشار إليها المقاول محمد علي سابقاً في فيديوهاته.

فيما نشر الشريف صوراً للفلل المجاورة للقصر من داخلها، وقارن ما بين الصورة الحصرية التي حصل عليها، وتصوير «جوجل إيرث» من الأعلى.

محمد علي يكشف ثروة السيسي

ويأتي هذا بعد أيام من حديث رجل الأعمال والمقاول المصري، محمد علي، عن تنفيذ مشاريع ضخمة من قبل الجيش كبناء قصور رئاسية تكاليفها باهظة، نُفذت بناء على طلب السيسي، بالإضافة إلى بناء فيلات في قرية مراسي بالساحل الشمالي على مساحة 5 آلاف متر، مخصصة للسيسي وزوجته انتصار.

وبثت قناة الجزيرة مباشر في وقت سابق، صوراً التقطتها أقمار صناعية، وقالت إنها لقصر يجري بناؤه حالياً ليكون مقراً لإقامة السيسي، متحدثة عن تكاليف ضخمة للغاية لإنشاء القصر.

وتضمن مقطع الفيديو الذي نشرته القناة صوراً للقصر وهو قيد الإنشاء، مشيرةً إلى أنه يقع في العاصمة الإدارية الجديدة في القاهرة.

وتُظهر الصور أن مساحة السكن الرئاسي وحدها تقدر بـ50 ألف متر مربع، أي أنه أكبر بمقدار 10 مرات من مساحة البيت الأبيض، الذي تبلغ مساحته 5 آلاف متر مربع فقط.

اقرأ أيضاً: اختراق أمني كبير .. عبدالله الشريف يفجّر قنبلة وينشر فيديوهات خاصة من داخل قصر السيسي و”فلل” أبنائه

أما المساحة العامة لموقع القصر، والمحاطة بسور خارجي، فإنها تُقدر بـ2.3 مليون متر مربع، وأظهر الفيديو وجود مساحة خارجية صُممت لتكون حرماً للمدخل الرئيسي للقصر، وتبلغ وحدَها فقط 180 ألف متر مربع.

Advertisements

وبذلك تكون المساحة الكلية أكثر من 2.5 مليون متر مربع، بحسب قناة «الجزيرة مباشر» .

الفساد في مصر

وتصدَّرت تصريحات محمد علي -وهو صاحب شركة أملاك للمقاولات- وسائل إعلام عربية، وبات المصريون والعرب المهتمون بـ«قضايا الفساد في مصر» التي تحدَّث عنها علي، يترقبون مقاطع الفيديو التي ينشرها الواحد تلو الآخر على حساباته.

وكان من أبرز مقاطع الفيديو التي نشرها، تلك التي تحدث فيها عن حفل افتتاح التفريعة الجديدة لقناة السويس، والذي حضره السيسي في 6 أغسطس/آب 2015، والذي تزامن مع وفاة والدة السيسي.

اقرأ أيضاً: “شاهد” عبدالله الشريف يوجه الضربة “القاضية” لنظام السيسي بتسريب جديد من داخل مبنى المخابرات ويفضح عباس كامل

وقال علي، الذي عمل مقاولاً مع الجيش، إن قيادات الجيش طلبوا منه تجهيز مقبرة والدة السيسي بعد اعتذار شركة أوراسكوم، المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس، بحجة عدم كفاية الوقت المناسب لكل هذه التجهيزات، ورضخ في النهاية وقام بتجهيز مقابر القوات المسلحة في القاهرة، التي سوف تدفَن فيها والدة السيسي.

وكشف أن التجهيزات تكلفتها مليونان و300 ألف جنيه مصري، مشيراً إلى أنه ما زال له من بقية المستحقات لدى قيادات الجيش مليون و100 ألف.

كما كشف علي عن توجيه قادة الجيش له بالإسراع إلى الإسكندرية لبناء قصر على وجه السرعة، لأن السيسي وزوجته قرّرا قضاء العيد هناك، وقال إن كلفة القصر بلغت 250 مليون جنيه دون داع.

وأضاف أن قرينة السيسي «انتصار»، طلبت بعد ذلك تعديلات بلغت كلفتها 25 مليون جنيه، موضحاً أن كل هذه التكلفة للإنشاءات فقط، ولا تدخل فيها تكلفة التجهيزات والديكورات.