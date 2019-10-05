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الرياض - رنا هويدي - نجل عادل إمام يفاجأ بجثمان طفلته داخل حقيبة .. وكلمات مؤثرة لعمها رامي ”تهز” انستجرام (صورة)

يبدو أن الفنان المصري محمد إمام يستمتع بأبوته كثيرا رغم مشاركة جمهوره في بعض المواقف الطريفة التي يتعرض لها بسبب ابنته.

الفنان المصري شارك جمهوره في صورة له من كواليس فيلمه الجديد «لص بغداد»، عبر موقع «أنستجرام»، حيث فوجئ بوجود «تيتينة» ابنته داخل حقيبته.

نجل عادل إمام يفاجأ بجثمان طفلته داخل حقيبة .. وكلمات مؤثرة لعمها رامي ”تهز” انستجرام (صورة)

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إمام علق على الصورة التي نشرها، وكتب: «يعني ايه ابقى في التصوير افتح الشنطة الاقي التيتينة دي لا وايه لايقة مع اللي انا لابسه».

محمد عادل إمام استقبل مولودته الأولى في شهر يونيو الماضي، بينما علق شقيقه رامي إمام وقال إنه أصبح عم أخيرا.

يُذكر أن محمد عادل إمام تزوج من نوران طلعت في شهر أغسطس الماضي، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام وبحضور والده الفنان عادل إمام.

وحقق محمد إمام نجاحا كبيرا في شهر رمضان الماضي من خلال مسلسل «هوجان»، والعمل بطولة كريم محمود عبد العزيز، وعبير صبري، وصلاح عبدالله، ورياض الخولي، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، ومن تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.