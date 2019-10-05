

نيويورك 06 صفر 1441 هـ الموافق 05 أكتوبر 2019 م واس

ساعد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية هذا الأسبوع 143 صوماليا، تقطعت بهم السبل في اليمن، من العودة إلى ديارهم.

وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة جويل ميلمان في تصريح صحفي إن 46 رجلا و41 امرأة و26 فتى و30 فتاة استقلوا قاربا من عدن في 30 سبتمبر الماضي ووصلوا إلى ميناء بربرة في الصومال.

وأضاف ميلمان أن عملية الترحيل أصبحت ممكنة بفضل تمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة، مشيراً إلى أن المنظمة تعمل بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لتسهيل خروج العائدين من اليمن.

وأكد المتحدث باسم الوكالة الأممية المعنية بالهجرة أنه منذ بدء هذا المشروع الممول من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة في نوفمبر 2018م، جرى مساعدة 1505 شخصاً، من بينهم 783 رجلا و722 امرأة، من العائدين الصوماليين، لافتاً الانتباه إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تسهيل عمليات العودة الآمنة والكريمة من اليمن، والمساهمة في إعادة إدماج مستدامة لأولئك العائدين.

من جهته قال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بابار بالوش إن عدد اللاجئين في اليمن يبلغ حوالي 250 ألف شخص، موضحاً أن أكثر من 90% منهم كانوا من الصومال.

// انتهى //

12:47ت م

0029





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يعيد 143 مهاجرًا صوماليا في اليمن إلى ديارهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.