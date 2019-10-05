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تنبيه لأهالي المدينة.. أمطار رعدية وغبار يحجب الرؤية
متابعات الخليج 365 - واس
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم , تضمنت سحب رعدية ممطرة تشمل تأثيراتها نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.
وبيّنت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات العلا والعيص وينبع ووادي الفرع ، تبدأ من الساعة الثانية عشر ظهرا وتستمر حتى التاسعة مساء.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى – يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير. الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية منها, كما تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على أجزاء من شرق وسط المملكة, في حين يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شرق وجنوب غرب وغرب المملكة.
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