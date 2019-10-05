الان تتابع تنبيه عاجل: هطول أمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 10:56 ص, 5 أكتوبر 2019 م التعليقات: 0 تستمر حتى التاسعة مساءً المدينة المنورة- الخليج 365: أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم تضمنت سحب رعدية ممطرة تشمل تأثيراتها نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.

وبيّنت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات العلا والعيص وينبع ووادي الفرع ، تبدأ من الساعة الثانية عشر ظهرا وتستمر حتى التاسعة مساء.

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