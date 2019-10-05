السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس_الرياض بعث خادم الحرمين الشريفين برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة ذكرى يوم العبور. Advertisements وأعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق اطراد التقدم والازدهار. كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة ذكرى يوم العبور.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.



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كانت هذه تفاصيل خبر القيادة تهنئ الرئيس المصري بذكرى يوم العبور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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