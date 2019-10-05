السعودية | الملك سلمان وولي العهد يهنئان السيسي بذكرى نصر أكتوبر

شكرا لقرائتكم الملك سلمان وولي العهد يهنئان السيسي بذكرى نصر أكتوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة ذكرى يوم العبور. وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأعربا باسمهما واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن "أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس المصري، ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار".