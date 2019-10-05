السعودية | الرياض.. ضبط طبيبة تجميل وجلدية مزيفة بشهادة آداب

شكرا لقرائتكم الرياض.. ضبط طبيبة تجميل وجلدية مزيفة بشهادة آداب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بالرياض، أمس الجمعة، أنه تم ضبط وافدة تحمل شهادة في الآداب تمتهن طب التجميل والجلدية في أحد المراكز الطبية شمال الرياض.

وأوضحت أن إدارة الالتزام بالمديرية قد تلقت بلاغًا من أحد المواطنات عن وجود مخالفات في مركز طبي بشمال الرياض وبعد التأكد من صحة البلاغ تم ضبط عدد من المخالفات من بينها، وجود وافدة لا تحمل أي مؤهل طبي تعمل في المجمع كطبيبة جلدية وتقوم بحقن البوتكس والفيلر.

كما أن المجمع يعمل بأقل من الحد الأدنى من الكوادر اللازمة حسب الأنظمة واللوائح، إضافة إلى وجود أدوية منتهية الصلاحية في العيادات والمستودع ووجود كوادر طبية تعمل بدون الحصول على التراخيص النظامية لمزاولة النشاط.

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واكتشف الفريق عدم وجود شهادات الهيئة العامة للغذاء والدواء لأجهزة الليزر الموجودة في المجمع، وكذلك غياب تعقيم الأدوات بالشكل الصحيح داخل المجمع إضافة إلى عدم التزام المجمع بالشروط والضوابط الخاصة بالتخلص ونقل النفايات الطبية.

وأوضح الفريق أنه سيتم رفع المخالفات التي تم ضبطها إلى لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة بصحة الرياض لإصدار العقوبة بحق المجمع.

وشدد الدكتور فهد الشهراني من إدارة الالتزام بوزارة الصحة على استمرار الحملات التفتيشية بالمنطقة على كل المجمعات والمراكز الطبية للتحقق من الامتثال للنظام، مثمنًا تعاون المواطنين في الإبلاغ عن التجاوزات والمخالفات؛ باعتبارهم شركاء حقيقيين لوزارة الصحة لتحقيق المصلحة الوطنية.