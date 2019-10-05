السعودية | السعودية.. العلا تعرّف العالم بحضارة 7 آلاف عام بباريس

شكرا لقرائتكم السعودية.. العلا تعرّف العالم بحضارة 7 آلاف عام بباريس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تحتضن فرنسا معرض "العلا.. واحة العجائب في الجزيرة العربية"، وذلك في مقر معهد العالم العربي بالعاصمة الفرنسية باريس.

وأوضح رئيس معهد العالم العربي وزير الثقافة الفرنسي الأسبق، جاك لانغ، أن المعرض سيفتح أبوابه يوم الاثنين القادم في 7 من تشرين الأول/ أكتوبر لكبار الزوار، ويوم الأربعاء 9 من تشرين الأول/ أكتوبر حتى 19 من كانون الثاني/ يناير 2020 للجمهور، ويهدف إلى التعريف بمحافظة العلا وما تحتويه من جمال وثروات طبيعية وأثرية فريدة من نوعها.

وأضاف: "إنه بالشراكة مع المملكة، سيتيح المعرض للزوار اكتشاف جمال المنطقة والتنوع الطبيعي الذي تحظى به، كذلك، معرفة تاريخها والحضارات التي شهدتها على مدى 7 آلاف سنة من خلال الأعمال الفنية واللوحات والتماثيل الأثرية"، مشيداً بالجهود التي تقوم بها الهيئة الملكية لمحافظة العلا والديناميكية التي يتعاملون بها في سبيل التعريف بالعلا إلى العالم.

وبين جاك لانغ أن معرض "العلا، واحة العجائب في الجزيرة العربية" سيكون من المعارض التي يسعى المعهد إلى نشرها على نطاق العالم من خلال جولات منظمة، بالتعاون مع أشهر المتاحف عالمياً.

وقال: "نتحدث هنا عن تاريخ كبير، كيف نحتت السنون هذه الطبيعة الخلابة والسحرية، وكم تعاقبت العديد من الحضارات المهمة على هذه المنطقة التي تمتد جذورها إلى 7 آلاف سنة"، منوهاً بالبرامج التي تقوم بها الهيئة من خلال ابتعاث الطلاب والطالبات من أهل العلا في مجال الضيافة والسياحة والآثار وغيرها.

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تعاون ثقافي وسياحي

وتابع: "إذا زرتم العلا سيتم استقبالكم من قبل شباب وفتيات سعوديات من أهل العلا تم ابتعاثهم إلى فرنسا، في إطار التعاون الثقافي والسياحي بين المملكة وفرنسا لتحضيرهم في السنوات القادمة في مجالات السياحة والضيافة والآثار".

كما أشاد بالعلاقات الوثيقة بين المملكة وفرنسا على جميع الأصعدة، وبالأخص في المجال الثقافي، تمثلت على سبيل المثال لا الحصر في افتتاح عدة معارض مثل معرض الفن المعاصر في جدة ومعرض مدن دمرها الإرهاب في العاصمة الرياض بالتعاون مع وزارة الثقافة، مثنياً على قرار المملكة بفتح أبوابها للسياح من مختلف أرجاء العالم وإطلاق التأشيرة السياحية الإلكترونية.

ولفت رئيس معهد العالم العربي بأنه سيتيح للسياح اكتشاف الثراء الثقافي والسياحي والتاريخي الذي تحظى به المملكة، مقدماً شكره لقيادة المملكة على حرصها والجهود التي تبذلها في هذا الشأن.

وأضاف: "نحن شهود على التغييرات الحقيقية التي تشهدها المملكة في العديد من المجالات منها تمكين المرأة، وما تقوم به من دعمٍ وتطويرٍ للمواهب الوطنية في المجالات الثقافية في كافة مخرجاتها".

يذكر أن معرض "العلا، واحة العجائب في الجزيرة العربية"، سيفتح أبوابه أيام الأسبوع ما عدا يوم الاثنين من العاشرة صباحاً وحتى الثامنة مساءً.