، 5 مناطق على موعد مع أجواء ماطرة لـ 9 ساعات ،

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهات عدة لمناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والباحة وعسير وجازان، من حالة سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.
ووفق الهيئة تبدأ الحالة الساعة الثانية عشرة ظهراً وتستمر حتى التاسعة مساء اليوم السبت.
وتشمل في مكة المكرّمة كلاً من الطائف والعاصمة المقدّسة، فيما تشمل في المدينة كلاً من: العُلا والعيص والمدينة المنوّرة ووادي الفرع وينبع، وتشمل في الباحة: الباحة والعقيق والمخواة والمندق وبلجرشي، فيما تشمل في عسير: أبها وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتشمل في جازان: أحد المسارحة والدائر والطوال وصامطة وفيفا وهروب، وبيش وجازان وصبيا.الأرصاد الطقس مكة المكرّمة المدينة المنوّرة الباحة عسير جازان سحب رعدية أمطار
5 مناطق على موعد مع أجواء ماطرة لـ 9 ساعاتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-05
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهات عدة لمناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والباحة وعسير وجازان، من حالة سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.
ووفق الهيئة تبدأ الحالة الساعة الثانية عشرة ظهراً وتستمر حتى التاسعة مساء اليوم السبت.
وتشمل في مكة المكرّمة كلاً من الطائف والعاصمة المقدّسة، فيما تشمل في المدينة كلاً من: العُلا والعيص والمدينة المنوّرة ووادي الفرع وينبع، وتشمل في الباحة: الباحة والعقيق والمخواة والمندق وبلجرشي، فيما تشمل في عسير: أبها وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتشمل في جازان: أحد المسارحة والدائر والطوال وصامطة وفيفا وهروب، وبيش وجازان وصبيا.
05 أكتوبر 2019 - 6 صفر 1441
11:31 AM
حالات مصحوبة برياح سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهات عدة لمناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والباحة وعسير وجازان، من حالة سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.
ووفق الهيئة تبدأ الحالة الساعة الثانية عشرة ظهراً وتستمر حتى التاسعة مساء اليوم السبت.
وتشمل في مكة المكرّمة كلاً من الطائف والعاصمة المقدّسة، فيما تشمل في المدينة كلاً من: العُلا والعيص والمدينة المنوّرة ووادي الفرع وينبع، وتشمل في الباحة: الباحة والعقيق والمخواة والمندق وبلجرشي، فيما تشمل في عسير: أبها وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتشمل في جازان: أحد المسارحة والدائر والطوال وصامطة وفيفا وهروب، وبيش وجازان وصبيا.
، 5 مناطق على موعد مع أجواء ماطرة لـ 9 ساعات ،
المصدر : الخليج 365
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.