، 5 مناطق على موعد مع أجواء ماطرة لـ 9 ساعات ،

محمد بن مسعود - الدمام - حالات مصحوبة برياح سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهات عدة لمناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والباحة وعسير وجازان، من حالة سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

ووفق الهيئة تبدأ الحالة الساعة الثانية عشرة ظهراً وتستمر حتى التاسعة مساء اليوم السبت.

وتشمل في مكة المكرّمة كلاً من الطائف والعاصمة المقدّسة، فيما تشمل في المدينة كلاً من: العُلا والعيص والمدينة المنوّرة ووادي الفرع وينبع، وتشمل في الباحة: الباحة والعقيق والمخواة والمندق وبلجرشي، فيما تشمل في عسير: أبها وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتشمل في جازان: أحد المسارحة والدائر والطوال وصامطة وفيفا وهروب، وبيش وجازان وصبيا.الأرصاد الطقس مكة المكرّمة المدينة المنوّرة الباحة عسير جازان سحب رعدية أمطار